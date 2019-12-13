Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера F7





Как сообщает пресс-служба компании, специальное новогоднее предложение действует в отношении Haval F7 в комплектации Elite. Так, при покупке данной модели по кредитной программе покупатели могут рассчитывать на дисконт в размере 120 000 рублей, а при участии в программе обмена старого авто скидка составит 180 тысяч рублей. Общая выгода при оформлении кредита и участии в обменной программе может составить 300 тысяч рублей. Более того, если в рамках программы «трейд-ин» покупатель сдает дилеру автомобиль марок Haval или Great Wall, он может рассчитывать на дополнительную скидку в 20 тысяч рублей. То есть, с учетом всех дисконтов стоимость модели в указанной комплектации может быть снижена с 1 520 000 рублей до 1 200 000 рублей.Кроме всего прочего, в течение нынешнего месяца также продолжают действовать скидки на другие модели марки. К примеру, купить Haval F7x сейчас можно со скидкой до 220 тысяч рублей, а покупатели Haval Н9 смогут также рассчитывать на снижение ценника на сумму до 190 тысяч рублей. Порядка 130 тысяч скидки предлагается также при покупке моделей Haval Н2 и Haval Н6.