Николай Цискаридзе дал ответы на откровенные вопросы о своей семье





Поклонников стала очень интересовать тема детей Николая Цискаридзе после заявления некого молодого человека, что он внебрачный сын артиста. После прекращения скандала он не хотел видеть молодого человека и считал его мошенником. Артист заявил, что никогда не имел жены, наследников и отношений на стороне, поэтому у него не может быть внебрачных детей.И хоть передача «Судьба человека» о личной жизни, Николая Цискаридзе не стали спрашивать о семье. Но телеведущий схитрил, и вопросы посыпались от юных зрителей, а артист не мог не отвечать таким поклонникам. Он признался, что дома танцует в ванной, детей пока не планирует, но надеется, что в будущем, возможно, обзаведется семьей.