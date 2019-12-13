Николай Цискаридзе дал ответы на откровенные вопросы о своей семье
Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета имени Вагановой, не любит рассказывать о личной жизни. Очередные вопросы ему задал ведущий программы «Судьба человека», отвечая на которые он немного приоткрыл завесу на тему своей семьи.
Поклонников стала очень интересовать тема детей Николая Цискаридзе после заявления некого молодого человека, что он внебрачный сын артиста. После прекращения скандала он не хотел видеть молодого человека и считал его мошенником. Артист заявил, что никогда не имел жены, наследников и отношений на стороне, поэтому у него не может быть внебрачных детей.
И хоть передача «Судьба человека» о личной жизни, Николая Цискаридзе не стали спрашивать о семье. Но телеведущий схитрил, и вопросы посыпались от юных зрителей, а артист не мог не отвечать таким поклонникам. Он признался, что дома танцует в ванной, детей пока не планирует, но надеется, что в будущем, возможно, обзаведется семьей.
Поклонников стала очень интересовать тема детей Николая Цискаридзе после заявления некого молодого человека, что он внебрачный сын артиста. После прекращения скандала он не хотел видеть молодого человека и считал его мошенником. Артист заявил, что никогда не имел жены, наследников и отношений на стороне, поэтому у него не может быть внебрачных детей.
И хоть передача «Судьба человека» о личной жизни, Николая Цискаридзе не стали спрашивать о семье. Но телеведущий схитрил, и вопросы посыпались от юных зрителей, а артист не мог не отвечать таким поклонникам. Он признался, что дома танцует в ванной, детей пока не планирует, но надеется, что в будущем, возможно, обзаведется семьей.