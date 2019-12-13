Ученые: Сладости в больших количествах влияют на человека, как алкоголь





Ученые рассказали, что сахар и его заменители, которые содержатся в составе огромного количества продуктов, порождают метаболические, воспалительные и нейробиологические процессы. Они могут повлечь за собой депрессивный психоз. В холодное время из-за отсутствия солнечного света около 30% населения подвергается депрессии. Ее особенностью является огромный интерес к сладостям. Сладкое порождает чувство радости, придает силу и энергию. Однако, по словам ученых, хоть сладости и сразу повышают настроение, но в больших количествах влекут за собой изменение настроения и прибавку в весе.Действие сладостей ученые сопоставляют эффекту от употребления алкоголя. По их мнению, одна доза спиртного напитка является безопасной, даже полезной, а большие порции становятся токсичными. С сахаром такая же ситуация. Дневная его норма должна быть не более 25 граммов. Для профилактики депрессии, по мнению ученых, нужно есть много свежих овощей и фруктов, зелени, и поддавать пищу минимальной термической обработке.