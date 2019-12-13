Компания Ford намерена обучать владельцев новых Mustang Shelby GT500





Представители компании уверены, что за рулём их нового авто потребуется сохранять максимальную концентрацию. Важно иметь соответствующую подготовку, поскольку модель набирает скорость в 100 км/ч всего за 3,5 с. Компания Ford готова предложить эксклюзивные уроки вождения для собственников GT500 на трассе Charlotte Motor Speedway. Эксперты из гоночной школы Ford Performance создали особую программу. В неё вошли методы вождения для движения по треку, стрип- и дрэг-заездов. Отдельно предусмотрено обучение в классах.Во время обучения автолюбители узнают больше о различных возможностях собственного транспорта благодаря подготовке профессионалов в классе и на 4-полосном дрэг-полотне. Во время однодневного курса расскажут о методах совершения поворотов, сброса скорости, а также динамике модели Shelby GT500.Член дирекции Ford, ответственный за управление продукцией, сообщил, что двигатель новинки находится на планке суперкара, поэтому Shelby GT500 оказался на уровне, который ранее был доступен исключительно «для экзотики». Специалист добавил, что прохождение курса необходимо собственникам модели ради получения максимальной отдачи от собственного транспорта. Сам процесс обучения назвали «захватывающим опытом».В целях обучения участникам школы предоставят Shelby GT500, имеющиеся в распоряжении гоночной школы. Водители получат возможность пройти еще один день обучения с использованием улучшенного Ford Mustang GT. Компания готова взять на себя траты автошколы, а собственникам остаётся оплатить проезд, гостиницу и при желании заказать дополнительный период обучения.