Наташа Королева пожертвовала миллионным гонораром ради цирка Никулина





Наташа Королева считается самой востребованной вокалисткой постсоветской сцены. На праздник Нового года ей поступило много предложений, а за выступление она могла заработать не менее 900 тыс. рублей за час. Но в этот раз певица решила отказаться от миллионного гонорара ради участия в проекте, какой оплатится намного меньше.Знаменитость выступит в цирковом шоу «Тайна новогодней звезды». Из-за него она отказалась от мероприятия в США, за которое бы обрела огромный гонорар. Но вокалистка не сожалеет, ведь шоу в цирке Никулина она называет трудом для души, а не для получения денег.