Терпеть зубную боль опасно для здоровья





Согласно данным статистики, более 80% граждан России в возрасте 65 и более лет уже имеют вставные челюсти. При этом, в Соединенных Штатах этот показатель едва достигает 35%. Эксперты связывают подобное явление с памятью детства, когда советские стоматологи предпочитали лечить зубы без обезболивания, поэтому каждый визит к ним оборачивался для детей серьезными переживаниями. В результате многие побаиваются стоматологических кресел и сегодня, а потому терпят порой даже невыносимую зубную боль. Специалисты же называют такое поведение опасным, поскольку проблемы от одного зуба могут распространиться на все остальные, что приведет к их утрате.Небольшую дырку в зубе, утверждают специалисты, всегда можно быстро вылечить. А вот остановить патологические процессы, которые будут запущены в случае откладывания визита к врачу, обернутся серьезными проблемами. Более того, настоятельно рекомендуется периодически чистить зубы от камней, что с возрастом поможет сохранить большую часть зубов целыми.