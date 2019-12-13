Сергей Лазарев поговорил на откровенные темы с Иваном Ургантом

Лазарев продемонстрировал несколько новых фотографий, которые сделаны во время съемок телепередачи. На фото можно увидеть, как сидя на диване улыбается автор альбома «Это Я». Судя по всему, Лазареву нравится общаться с Ургантом и он довольно бурно реагирует на шутки ведущего, который вручил ему посох Деда Мороза с блистающей лампочкой. Среди всех снимков можно увидеть и фанатов певца, которые рады его приветствовать. Также Сергей Лазарев показал серьёзную фотографию с Иваном Ургантом, которую, видимо, сделали за кулисами ещё до эфира.В подписи к публикации певец рекомендует в 23:25 включить Первый канал и посмотреть его интервью, в конце которого он исполнит песню. Полина Гагарина решила первой отреагировать на пост. Певица сообщила, что расположится на кухне и будет смотреть шоу. Подписчики сообщили, что обязательно посмотрят передачу, которая обещает быть комичной и интересной. Некоторые отметили, что она не сможет сравнится с серьезным шоу "Секрет на миллион", в котором артист рассказал всю правду о себе Лере Кудрявцевой.