Эксперты рассказали, как закрыть машину с разряженным аккумулятором
Эксперты рассказали, что делать водителям, если во время поездки разрядился аккумулятор. Они дали советы, как закрыть машину в такой ситуации.
Специалисты сообщили, какие действия можно предпринять, если нужно закрыть авто с разряженной аккумуляторной батареей. Корейские и японские машины закрываются очень просто, ведь имеется со стороны водительского места под дверной ручкой внутри специальная перекидная клавиша, при нажатии на нее можно разблокировать или заблокировать дверь.
В европейских автомобилях также есть кнопка в верхней части обивки дверей, которую необходимо нажать, а дверь захлопнуть, но открыть авто поможет только механический ключ. Нужно снять задний обтекатель дверной ручки, под которым располагается замковая личина, но у многих машин такие условия не предвидены, поэтому нужно вызывать эвакуатор. Эксперты обозначили надобность изучать заводское руководство использования автомобиля, где прописана информация, что предпринимать в подобных случаях.
Специалисты сообщили, какие действия можно предпринять, если нужно закрыть авто с разряженной аккумуляторной батареей. Корейские и японские машины закрываются очень просто, ведь имеется со стороны водительского места под дверной ручкой внутри специальная перекидная клавиша, при нажатии на нее можно разблокировать или заблокировать дверь.
В европейских автомобилях также есть кнопка в верхней части обивки дверей, которую необходимо нажать, а дверь захлопнуть, но открыть авто поможет только механический ключ. Нужно снять задний обтекатель дверной ручки, под которым располагается замковая личина, но у многих машин такие условия не предвидены, поэтому нужно вызывать эвакуатор. Эксперты обозначили надобность изучать заводское руководство использования автомобиля, где прописана информация, что предпринимать в подобных случаях.