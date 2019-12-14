Эксперты рассказали, как закрыть машину с разряженным аккумулятором





Специалисты сообщили, какие действия можно предпринять, если нужно закрыть авто с разряженной аккумуляторной батареей. Корейские и японские машины закрываются очень просто, ведь имеется со стороны водительского места под дверной ручкой внутри специальная перекидная клавиша, при нажатии на нее можно разблокировать или заблокировать дверь.В европейских автомобилях также есть кнопка в верхней части обивки дверей, которую необходимо нажать, а дверь захлопнуть, но открыть авто поможет только механический ключ. Нужно снять задний обтекатель дверной ручки, под которым располагается замковая личина, но у многих машин такие условия не предвидены, поэтому нужно вызывать эвакуатор. Эксперты обозначили надобность изучать заводское руководство использования автомобиля, где прописана информация, что предпринимать в подобных случаях.