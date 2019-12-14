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Эксперты рассказали, как закрыть машину с разряженным аккумулятором

Эксперты рассказали, что делать водителям, если во время поездки разрядился аккумулятор. Они дали советы, как закрыть машину в такой ситуации.

Специалисты сообщили, какие действия можно предпринять, если нужно закрыть авто с разряженной аккумуляторной батареей. Корейские и японские машины закрываются очень просто, ведь имеется со стороны водительского места под дверной ручкой внутри специальная перекидная клавиша, при нажатии на нее можно разблокировать или заблокировать дверь.

В европейских автомобилях также есть кнопка в верхней части обивки дверей, которую необходимо нажать, а дверь захлопнуть, но открыть авто поможет только механический ключ. Нужно снять задний обтекатель дверной ручки, под которым располагается замковая личина, но у многих машин такие условия не предвидены, поэтому нужно вызывать эвакуатор. Эксперты обозначили надобность изучать заводское руководство использования автомобиля, где прописана информация, что предпринимать в подобных случаях.

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Авто / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:10

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