Модель Анастасия Костенко подтвердила скорый переезд своей семьи





Не так давно на одном из судебных заседаний футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что не может выплачивать старшей дочери алименты, так как у него нет постоянного дохода, нужно обеспечивать семью - беременную жену и дочь, а также выплачивать кредиты на квартиру и дом. Затем последовала новость, что спортсмен и вовсе решил продать особняк, чтобы купить жилье поменьше.Скорый переезд подтвердила и жена Дмитрия Тарасова - модель Анастасия Костенко. В своем блоге в Instagram она ответила на интересующие фолловеров вопросы, в итоге рассказав, что семья продает дом, где сейчас живет, и планирует сменить место жительства. Правда, подробности беременная звезда раскрывать не стала. Как известно, на данный момент она помогает Дмитрию Тарасову покрывать счета по кредитам, хороший доход знаменитости приносит микроблог в соцсети.