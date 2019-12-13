Google Pixel 4 не показал выдающихся результатов в тесте звуковой подсистемы





Флагманский продукт компании Google не может получить титул лучшего камерофона. Это было подтверждено большим количеством тестов, а также рейтингом DxOMark. Как выяснилось, уровень качества звуковой подсистемы модели Pixel 4 не является лучшим в своём классе. Эксперты DxOMark провели тестирование аппарата и начислили ему всего 68 баллов. Показатель лишь немного превосходит отметку Galaxy Note10+, однако уступает Asus ROG Phone II.Новинка от Google получила 5-ю строчку среди флагманов разных компаний по качеству звуковой составляющей. В тесте воспроизведения мелодий Pixel 4 смог собрать 70 баллов, а качество записи оценили в 63 единицы. Суммарный показатель устройства достаточно хорош, однако его нельзя назвать лучшим в своём сегменте.