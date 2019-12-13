В Госдуме предлагают соблюдать режим труда для увеличения продолжительности жизни





«Кроме доступности первичной медицинской помощи и хорошо организованной системы профилактики заболеваний, следует принимать и дополнительные меры. К примеру, следует внести в Трудовой кодекс поправки о соблюдении режима труда. Людям необходимо время на восстановление своего физического и психологического здоровья. Сегодня многие россияне работают на двух или даже на трех ставках, что, разумеется, негативно отражается на состоянии их здоровья», - объяснил депутат.Кроме того, как считает Менделевич, следует ввести систему так называемого лекарственного страхования, чтобы в случае возникновения тех или иных болезней, каждый гражданин получил возможность провести назначенное медиками лечение. «Бывают ситуации, когда врачи проводят необходимые исследования, назначают лечение, однако у пациентов не хватает денег на покупку необходимых лекарств. Такого быть не должно», - добавил он.