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Виктория Лопырева и Игорь Булатов проведут медовый месяц на Мальдивах

Не так давно известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырева и бизнесмен Виктор Булатов узаконили свои отношения. Теперь же стало известно о том, что новоиспеченные супруги решили провести медовый месяц в одном из самых живописных мест планеты – на Мальдивских островах.
Виктория Лопырева и Игорь Булатов проведут медовый месяц на Мальдивах

Еще в начале этого месяца модель призналась, что официально вышла замуж за Булатова. Впрочем, поклонники до сих пор не знают, когда именно состоялась свадьба пары, несмотря на то, что сама Лопырева активно публиковала фотографии и видеозаписи этого торжества. Теперь же пара решила отправиться в незабываемое свадебное путешествие, о чем стало известно благодаря опубликованному на страничке модели в социальной сети Instagram фото. Как оказалось, супруги оставили сына Марка Лионеря под присмотром бабушки и отправились на Мальдивы. «Лето зимой», - пишет о своих впечатлениях Лопырева и отмечает, что она чувствует себя счастливой.

Более того, рассказала знаменитость и о том, чем они с супругом планируют заниматься в ближайшие дни. По ее словам, их гостиница находится на небольшом островке, на территории которого уместилось сразу шесть ресторанов. Кроме того, на территории отеля гостям предлагают полный комплекс SPA-процедур, протестировать которые она планирует в ближайшее время.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:53

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