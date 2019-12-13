На сайте для взрослых в Италии нашли анкету участницы проекта "Дом-2" Юлии Белой





Как известно, долгое время звезду проекта "Дом-2" Алену Рапунцель критиковали за то, что она размещала свои интимные снимки на сайтах знакомств, чтобы найти богатого жениха. Тогда молодая мамочка оправдалась, что делала то же самое, что и все женщины. Подобная история теперь произошла и с Юлией Белой. После прихода на проект она призналась, что делала интимные снимки для мужа, в итоге экс-избранник распространил их в Сети.Теперь же анкету Юлии Белой вместе с фотографиями интимного характера нашли на одном из итальянских сайтов, где девушки тоже знакомятся и общаются с состоятельными мужчинами. Стоит отметить, что в последнее время брюнетка часто ссорится со своим избранником Евгением Кудряшовым и поводом в большинстве случаев становится именно моральный облик брюнетки. Реакция молодого человека на найденные снимки пока неизвестна.