Эксперты из Подмосковья определили способы борьбы с послеродовой депрессией





Симптомами послеродовой депрессии эксперты считают пробуждение тревожности, плохой сон и аппетит, постоянное ухудшение настроения и слезливость, существенное изменение веса, раздражительность, чувство вины у мам после родов, которое не имеет причины. Учёные объясняют, что в борьбе с послеродовой депрессией медикаментозного лечения недостаточно. Психотерапия является одним из главных факторов в решении вопроса.Женщины с подобной проблемой не могут рационально оценивать своё самочувствие. В результате этого они сами изменяют схему лечения, перестают принимать препараты, уходят в себя и начинают злоупотреблять спиртным. Эти факторы существенно снижаются шансы на выздоровление, напротив, может возникнуть угроза для жизни. Такой информацией поделился врач из Подмосковья с пресс-службой Министерства здравоохранения Московской области.Для эффективной борьбы с послеродовой депрессией женщинам необходимо вовремя обратиться к специалисту и выслушать необходимые рекомендации.