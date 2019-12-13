Ученые назвали употребление пищи с высоким гликемическим индексом причиной бессонницы у женщин после менопаузы





Ученые провели эксперимент с участием более 78 тысяч женщин, которые уже пережили менопаузу. Добровольцы заполнили анкету, в которой были вопросы о повседневно употребляемой пище и ее количестве. Основываясь на ответах участниц, ученые определили средний гликемический индекс и наличие разного рода углеводов в пище. Кроме того, анализировалась информация о здоровье женщины, наличие у нее хронических заболеваний. Также эксперты учли употребление алкоголя, кофеина и курение женщин. После трехлетнего эксперимента ученые выяснили, что высокий гликемический индекс употребляемой пищи с учетом других факторов повлек за собой повышение риска хронического недосыпа. Отсутствие сна преимущественно вызывает добавленный сахар, продукты из очищенного зерна и крахмалистые овощи.По мнению ученых, для профилактики бессонницы нужно употреблять фрукты и овощи, богатые клетчаткой, цельнозерновые продукты, а также придерживаться гигиены сна и вести здоровый образ жизни.