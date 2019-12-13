Автомобили семейства Aurus пойдут в серию в 2021 году





Отмечается, что именно завод Ford Sollers в Елабуге станет площадкой, на которой будет организовано производство новых отечественных автомобилей. А старт серийного выпуска машин запланирован уже на первый квартал 2020 года. Такие данные приводятся в публикации пресс-центра Минпромторга по итогам визита главы ведомства на предприятие. «Серийный выпуск автомобилей новой отечественной марки стартует в 1 квартале 2020 года», - отмечается в сообщении.В ведомстве при этом уточняют, что производство моделей семейства будет налажено в формате полного цикла и включит в себя производство выштамповок и всех деталей, сборочный цех, покрасочный цех и сварочный цех.