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Компания Audi выпустила юбилейный пакет опций для автомобилей линейки RS

Компания Audi представила юбилейный пакет опций для авто группы RS. Набор улучшений получил название «Anniversary package 25 years of RS», и, как ясно из названия, приурочен к 25-летию производства первого продукта соответствующей линейки.
Компания Audi выпустила юбилейный пакет опций для автомобилей линейки RS

Самым первым продуктом линейки RS стала модель 1994 года RS 2 Avant. Авто, которые получат юбилейный пакет, смогут похвастаться синим цветом корпуса Nogaro blue, имеющим эффект перламутра. Аналогичная краска использовалась для классической версии RS 2 Avant. Тем, кто предпочитает другие оттенки, предложат варианты Mythos black, Nardo gray и Glacier white.

В состав комплекта внешней отделки авто вошли элементы с использованием матированного алюминия, имеющие добавку в виде элементов черного глянца. Антикрыло, канва воздуховодов и декоративные вставки на обвесах созданы с использованием матированного алюминия. Логотип производителя и название серии моделей окрашены в черный глянец. При открытии передних дверей на асфальт проецируется лого RS и номер 25. Аналогичная метка имеется на «заглушках» ступиц колёс. Диски получили 2-цветный дизайн.

Оформление салона отличается классическим видом RS 2 Avant. Преимущественным цветом в интерьере остаётся черный с добавками синих частей. Спортивные кресла RS на многих авто получили обшивку из кожи Nappa с прострочкой в форме сот. В качестве альтернативы использовалась кожа Valcona. В Германии пакет может быть куплен за 9,35-14,5 тысячи евро в зависимости от модели, к которой он будет применяться.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:12

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