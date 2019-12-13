Компания Audi выпустила юбилейный пакет опций для автомобилей линейки RS





Самым первым продуктом линейки RS стала модель 1994 года RS 2 Avant. Авто, которые получат юбилейный пакет, смогут похвастаться синим цветом корпуса Nogaro blue, имеющим эффект перламутра. Аналогичная краска использовалась для классической версии RS 2 Avant. Тем, кто предпочитает другие оттенки, предложат варианты Mythos black, Nardo gray и Glacier white.В состав комплекта внешней отделки авто вошли элементы с использованием матированного алюминия, имеющие добавку в виде элементов черного глянца. Антикрыло, канва воздуховодов и декоративные вставки на обвесах созданы с использованием матированного алюминия. Логотип производителя и название серии моделей окрашены в черный глянец. При открытии передних дверей на асфальт проецируется лого RS и номер 25. Аналогичная метка имеется на «заглушках» ступиц колёс. Диски получили 2-цветный дизайн.Оформление салона отличается классическим видом RS 2 Avant. Преимущественным цветом в интерьере остаётся черный с добавками синих частей. Спортивные кресла RS на многих авто получили обшивку из кожи Nappa с прострочкой в форме сот. В качестве альтернативы использовалась кожа Valcona. В Германии пакет может быть куплен за 9,35-14,5 тысячи евро в зависимости от модели, к которой он будет применяться.