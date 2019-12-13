Участники проекта "Дом-2" Даниил Сахнов и Сергей Захарьяш подрались из-за Тани Строковой





Как отметили телеведущие, на "Доме-2" уже праздничное настроение, практически все комнаты украшены декорациями, участники готовятся к встрече Нового года. Тем не менее, не обходится и без драк. Накануне на общей кухне поссорились Даниил Сахнов и Сергей Захарьяш, у последнего произошла ссора с Татьяной Строковой.В итоге звезда проекта "Дом-2" Таня Строкова попросила оппонента "прикрыть базар", на ее защиту встал Даниил Сахнов, и завязалась драка. Сначала она в грубой форме обратилась к коллеге, а когда Захарьяш оскорбил ее в ответ, потребовала извинений. Помочь выбить заветные слова решился и Сахнов, он стал бросать в коллегу подручные предметы в виде чашек, стульев и других предметов, однако в итоге получил удар по лицу.По мнению поклонников в соцсетях, Таня Строкова будто специально спровоцировала молодых людей, при этом зная, что они в итоге вылетят из конкурса "Человек года", а могут и вовсе уйти из реалити-шоу навсегда. Сахнов, как известно, смелостью не отличается, а вот Захарьяш и так обладает взрывным характером, вывести его из себя очень легко.