8 лет брака: Как Юля и Тигран Салибековы живут после участия в проекте «ДОМ-2»





У Юли и Тиграна были одни из самых ярких отношений на проекте. Ребята очень часто ругались друг с другом, а потом мирились. Когда девушка сообщила о том, что беременна, то Тигран пытался заставить свою любимую девушку сделать аборт, но она не пошла у него на поводу. Через время Салибеков сделал ей предложение.И, скорее всего, связать свою жизнь с Юлей он решил не зря, так как они вместе уже 8 лет. У пары растет трое сыновей. Своим детям они постепенно покупают жилье. А совсем недавно они отметили день рождения своего младшего сына Баграта. Тогда на празднике собрались все их близкие друзья, а также родственники.В личном аккаунте Юлия Салибекова написала, что любит своего супруга и всегда будет так к нему относиться. Она отметила, что Тигран смог изменить ее жизнь в лучшую сторону, и она благодарна ему за все.