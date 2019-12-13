"Алена никогда не врет": Рустам Солнцев высказался о конфликте Водонаевой и Бони





Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал ситуацию с интимными снимками Виктории Бони и Степана Меньщикова, которые Алена Водонаева слила в Сеть, чтобы разрушить личную жизнь "заклятой подруги". Экс-участник реалити-шоу "Дом-2" отметил, что журналистка никогда не врала, за обманом замечена не была, если она говорит, значит знает о чем, скорее всего, так все и было. То, что Виктория Боня доказывала через суд свою непричастность к снимкам, шоумен посчитал отговорками.Тем не менее, Рустам Солнцев добавил, что конфликт - это давняя история, о которой говорить нет смысла. Более того, людей не должно интересовать, кто, где, когда и с кем спит, ведь это личное дело каждого.