Apple купила стартап, создавший технологию улучшения качества фотографий
Американская компания Apple заключила сделку по приобретению стартапа под названием Spectral Edge. Сообщается, что разработанная им технология позволяет существенно повышать качество фотографий, снятых на смартфоны популярного бренда из Купертино.
Впервые об этой сделке сообщило агентство «Блумберг», сославшись на официальные данные. Отмечается, что Spectral Edge основана группой ученых из США, которым удалось разработать технологию, существенно повышающую качество фотографий путем объединения данных с обычной цифровой камеры с кадрами, снятыми на еще одну камеру, работающую в инфракрасном диапазоне. Судя по опубликованному примеру улучшения снимков, технология помогает заметно расширить динамический диапазон фото и улучшить насыщенность цветов. Впрочем, добиться такого результата сегодня позволяют и обычные программные алгоритмы, поэтому эксперты предполагают, что главная цель покупки компании для Apple заключается не в том, чтобы завладеть технологией, а нанять ее талантливых сотрудников.
К слову, в последнее время производители смартфонов устроили настоящее соревнование именно в сегменте качества фотографий, которое могут предложить выпускаемые ими устройства. Поэтому новый шаг Apple считают стратегически выверенным решением.
Впервые об этой сделке сообщило агентство «Блумберг», сославшись на официальные данные. Отмечается, что Spectral Edge основана группой ученых из США, которым удалось разработать технологию, существенно повышающую качество фотографий путем объединения данных с обычной цифровой камеры с кадрами, снятыми на еще одну камеру, работающую в инфракрасном диапазоне. Судя по опубликованному примеру улучшения снимков, технология помогает заметно расширить динамический диапазон фото и улучшить насыщенность цветов. Впрочем, добиться такого результата сегодня позволяют и обычные программные алгоритмы, поэтому эксперты предполагают, что главная цель покупки компании для Apple заключается не в том, чтобы завладеть технологией, а нанять ее талантливых сотрудников.
К слову, в последнее время производители смартфонов устроили настоящее соревнование именно в сегменте качества фотографий, которое могут предложить выпускаемые ими устройства. Поэтому новый шаг Apple считают стратегически выверенным решением.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:40