Алена Водонаева призналась, что распространила в Сети интимные снимки Виктории Бони





Телеведущая и модель Алена Водонаева призналась, что действительно в свое время распространила в Сети интимные снимки, где девушка, похожая на Викторию Боню, занималась сексом с молодым человеком, похожим на Степана Меньщикова. Тогда Виктории Боне пришлось доказывать свою непричастность через суд, Степан Меньщиков в итоге подтвердил, что на фото не модель, но добавил, об экс-проектантке у него остались очень теплые воспоминания, ведь Боня "доводила его до состояния оргазма", после чего он чувствовал абсолютное счастье.Конфликт произошел как раз тогда, когда Виктория Боня строила отношения с Алексом Смерфитом, роман знаменитости с миллионером был в самом разгаре. Алена Водонаева в итоге призналась, что была обижена на экс-коллегу по реалити-шоу, якобы Виктория Боня рассказала журналистам о внематочной беременности журналистки, а она не могла с этим смириться.