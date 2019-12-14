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«Надо уметь радоваться жизни»: Юлия Снигирь рассказала о своих впечатлениях от съемок в морге

Юлия Снигирь опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram пост, в котором рассказала о своих впечатлениях от съемок в морге. «Надо уметь радоваться жизни», - подчеркнула актриса.
«Надо уметь радоваться жизни»: Юлия Снигирь рассказала о своих впечатлениях от съемок в морге

Юлия Снигирь, ставшая популярной благодаря ролям в фильмах «Глянец», «Про любовь», «Блокбастер», поделилась историей, произошедшей с ней во время съемок нового фильма. Они в течение двух дней проходили в морге. Во время перерыва актриса ходила задумчиво по территории здания. В голове ее были мысли о сне, еде и о холоде за окном. Вдруг перед собой она увидела старушку, в руках у которой были две гвоздики. Женщина спросила, где морг. Актриса посчитала эту встречу значимой и сделала вывод, что надо уметь радоваться жизни.

Фолловеры поддержали Юлию Снигирь в ее умозаключениях. «Порой это самое простое - оказывается самым сложным», - написала в комментариях одна из подписчиц. Многие поклонники отметили, что этому нужно учиться всем, и поблагодарили любимицу за проникновенные роли.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 04:09

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