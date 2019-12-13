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Татьяна Владимировна гордится поведением младшей дочери Алёны Рапунцель

Зрителей телешоу «Дом-2» шокировало заявление Татьяны Владимировны, являющейся мамой сестёр Рапунцель, о том, что она не только не осуждает, но и полностью согласна с поведением своей младшей дочери, которая пытается найти себе жениха. Ведь только на телепроекте Алёна Рапунцель может выбирать себе парня, сразу узнавать все его достоинства и недостатки, расставаться и снова искать нового.

Татьяна Владимировна гордится поведением младшей дочери Алёны Рапунцель

Младшая Рапунцель уже передумала строить отношения с Кириллом Кондратьевым. Ей разонравились его наглость и харизма. По мнению пользователей, всё дело в том, что Алёне стало понятно, что Кирилл сможет максимум подарить букет цветов, предоставленный администраторами проекта. Другое дело Роман Макеев, хоть и не сказочно богатый, но вполне обеспеченный и способный преподнести дорогие подарки.


Так это или нет, но на место Кондратьева Алёна нашла себе нового молодого человека. Ходят слухи, что она решила не ходить далеко и стала присматриваться к Никите Уманскому. И такая частая смена мужчин нисколько не волнует маму Рапунцель. Со слов Татьяны Владимировны, у её дочки есть право выбирать женихов, так как сыну Богдану нужен отец.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:06

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