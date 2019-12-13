Татьяна Владимировна гордится поведением младшей дочери Алёны Рапунцель





Младшая Рапунцель уже передумала строить отношения с Кириллом Кондратьевым. Ей разонравились его наглость и харизма. По мнению пользователей, всё дело в том, что Алёне стало понятно, что Кирилл сможет максимум подарить букет цветов, предоставленный администраторами проекта. Другое дело Роман Макеев, хоть и не сказочно богатый, но вполне обеспеченный и способный преподнести дорогие подарки.Так это или нет, но на место Кондратьева Алёна нашла себе нового молодого человека. Ходят слухи, что она решила не ходить далеко и стала присматриваться к Никите Уманскому. И такая частая смена мужчин нисколько не волнует маму Рапунцель. Со слов Татьяны Владимировны, у её дочки есть право выбирать женихов, так как сыну Богдану нужен отец.