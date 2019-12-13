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Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез расспросами об отношениях между Украиной и Россией

В своем недавнем выпуске авторской программы "Осторожно, Собчак" Ксения Собчак взяла интервью у телеведущей и популярного блогера Регины Тодоренко. В итоге украинская звезда расплакалась после расспросов коллеги о конфликте между Украиной и Россией.
Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез расспросами об отношениях между Украиной и Россией

Во время интервью Ксения Собчак вспомнила, что Регина Тодоренко родилась в Одессе, там же живет ее семья. Оказалось, что звезда "Орла и Решки" до сих пор плачет, когда видит фотографии, посвященные единству двух народов. Кроме того, телеведущая отметила, что знаменитости часто получают критику в свой адрес с двух сторон, а соблюдать нейтралитет в такой ситуации достаточно сложно. К примеру, Регина Тодоренко совсем не обсуждает конфликтную ситуацию с Крымом со своими родителями, так как их взгляды сильно различаются. Тем не менее, как супруга Влада Топалова, так и вся ее семья считают сложившуюся ситуацию "очень тяжелой", особенно то, что нельзя совершать прямые перелеты из Украины в Россию. Блогер не выдержала и расплакалась, пока рассказывала подробности о непростой ситуации в своей семье.

Также Ксения Собчак вспомнила, что Влад Топалов входит в список "Миротворца", он не может выступать или находиться на территории Украины. Супруг Регины Тодоренко не смог нормально пообщаться с родителями звезды, а знакомство с ними прошло за границей на отдыхе. Свадьбу певец и телеведущая также сыграли не в Одессе, как мечтали до этого, и не в России, а во Франции. Таким образом они хотели обезопасить свои семьи и себя.

В Одессе еще живет дедушка Регины Тодоренко, которому 80 лет, он из-за физических ограничений не может никуда уехать, и телеведущей больно, что он не сможет познакомиться с ее избранником. Тем не менее, телеведущая уверена, в скором времени произойдут положительные перемены в отношениях между двумя странами, о чем можно судить даже по взаимодействию и взглядам простых людей.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:57

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