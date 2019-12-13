Ученые: Рожденные с недовесом мальчики могут в дальнейшем столкнуться с бесплодием





Специалисты Орхусского университета из Дании заявили, если ребёнок рождается в положенный срок, но его вес меньше трех килограммов, то это может указывать на вероятные осложнения с производством жизнеспособного потомства в будущем. Однако эксперты отмечают, у девочек такой феномен не наблюдается. Учёные полагают, что дефицит массы тела связан со сбоем в развитии мужских половых органов. Это может быть основанием для отсутствия фертильности, которая обнаруживается у мужчин с дефицитом веса. Такое встречается на 55% чаще. Такие данные были получены по результатам исследования с огромным количеством проанализированной медицинской информации."Увеличение массы тела во время пребывания в материнской утробе сопровождается расстройством мужских половых органов, которые затрудняют прокреацию. Дети мужского пола, родившиеся с недовесом, зачастую могут страдать от гипоспадии - при таком пороке развития открытие уретры совершается не в верхушке полового органа, а в другом месте. Это может привести к серьёзным проблемам с зачатием детей", — объясняет эксперт.