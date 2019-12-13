Анна Хилькевич порассуждала об общих и отличительных чертах с мужем Артуром Волковым

Анна Хилькевич ежедневно делает публикации и рассказывает подписчикам о происходящем в своей жизни. Сегодня знаменитость опубликовала фотографию со своим супругом Артуром Волковым, сделанную на одной из вечеринок. На снимке звезда сериала "Универ" одета в белоснежные брюки, топ и пиджак кораллового цвета, ее возлюбленный Артур Волков выбрал спортивные штаны и черную футболку. В комментарии к посту в Instagram Анна Хилькевич написала: "Вот смотрю на нас и удивляюсь тому, какие мы разные. А иногда смотрю на нас и думаю, "надо же! Мы так похожи". Также знаменитость решила узнать у поклонников согласны ли они с тем, что некоторые пары визуально гармоничные.Подписчики отреагировали моментально. Они написали, что Анна Хилькевич и Артур Волков идеальная пара и вместе они смотрятся очень гармонично. Также пользователи Сети рассказали о своих вторых половинках. Публикация уже набрала более 100 000 лайков.