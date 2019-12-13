Ольга Кабо под снимком из стильной фотосессии рассказала об эмоциях от предновогодней суеты
Ольга Кабо продемонстрировала поклонникам фотографию из стильной фотосессии, рассказав в подписи к публикации об эмоциях от предновогодней суеты. Фотографы смогли снять ведущую в хорошем ракурсе, считают фанаты.
Ольга Кабо в своем Instagram-аккаунте написала о смелых планах, бесконечных пробках, а также сообщила, что ничего не успевает, а жизнь перевернулась вверх тормашками. К своему посту она добавила интересный снимок, который взбудоражил ее поклонников. На нем артистка показала кадр из фотосессии, где она запечатлена в платье черного цвета, а на одной ноге черный гольф в сеточку.
Подписчики быстро отреагировали на новый снимок актрисы и засыпали ее комментариями. Они похвалили фотографию и отличный ракурс, а также отметили красивые, стройные ноги знаменитости.
Ольга Кабо в своем Instagram-аккаунте написала о смелых планах, бесконечных пробках, а также сообщила, что ничего не успевает, а жизнь перевернулась вверх тормашками. К своему посту она добавила интересный снимок, который взбудоражил ее поклонников. На нем артистка показала кадр из фотосессии, где она запечатлена в платье черного цвета, а на одной ноге черный гольф в сеточку.
Подписчики быстро отреагировали на новый снимок актрисы и засыпали ее комментариями. Они похвалили фотографию и отличный ракурс, а также отметили красивые, стройные ноги знаменитости.