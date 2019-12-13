Жительница Великобритании в течение 5 лет не могла ходить в туалет из-за редкого заболевания
Жительница Великобритании в 2014 году едва не лишилась своего мочевого пузыря. Из-за редкого заболевания 23-летняя британка не могла ходить в туалет в течение пяти лет, а окружающие принимали ее за беременную.
Когда девушке было еще 18 лет, медики откачали из ее мочевого пузыря три литра урины и поставили диагноз – синдром Фаулера. Речь об очень опасном заболевании, которое связано с фактической невозможностью мочеиспускания. Скопление отходов жизнедеятельности стало причиной сильного вздутия желудка, поэтому пациентку иногда путали с беременной. С тех самых пор девушка больше не могла ходить в туалет нормально, поскольку мышцы в ее уретре оказались неспособны расслабиться и пропустить жидкость. Чтобы избавить британку от этой проблемы, медикам пришлось установить ей специальный катетер для отвода урины в пакет, который крепился к животу.
Впрочем, спустя какое-то время врачи удалили ей и сам мочевой пузырь. Отмечается, что сейчас она чувствует себя нормально, однако из-за особенностей заболевания вынуждена постоянно находиться под наблюдением опытных специалистов и проходить регулярные обследования.
Когда девушке было еще 18 лет, медики откачали из ее мочевого пузыря три литра урины и поставили диагноз – синдром Фаулера. Речь об очень опасном заболевании, которое связано с фактической невозможностью мочеиспускания. Скопление отходов жизнедеятельности стало причиной сильного вздутия желудка, поэтому пациентку иногда путали с беременной. С тех самых пор девушка больше не могла ходить в туалет нормально, поскольку мышцы в ее уретре оказались неспособны расслабиться и пропустить жидкость. Чтобы избавить британку от этой проблемы, медикам пришлось установить ей специальный катетер для отвода урины в пакет, который крепился к животу.
Впрочем, спустя какое-то время врачи удалили ей и сам мочевой пузырь. Отмечается, что сейчас она чувствует себя нормально, однако из-за особенностей заболевания вынуждена постоянно находиться под наблюдением опытных специалистов и проходить регулярные обследования.
В мире
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:31