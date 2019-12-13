В России вышли новые бюджетные смартфоны Lenovo





Первое устройство получило 8-ядерный чип P22 от компании Mediatek, двойной модуль базовой камеры с матрицами на 13 и 2 Mpx, селфишот на 5 Mpx, а также дисплей разрешением формата HD+ диагональю 6 дюймов. Девайс оснастили аккумулятором на 4 тысячи мАч, что позволяет использовать его на протяжении 2 дней без подзарядки. Цена Lenovo A6 Note составляет почти 10 тысяч рублей.Модель K10 Plus получила чип Snapdragon 632, ОЗУ объёмом 4 Гб и ПЗУ - 64 Гб. используется тройная камера с разрешением 13, 8 и 5 Mpx, а также аккумулятор на 4,05 тысячи мАч. Диагональ дисплея составляет 6,22”. Купить новинку можно за 14 тысяч рублей. Модель К10 в модификации Note имеет самую высокую производительность из списка. Она использует чип Snapdragon 710, аккумулятор на 4,05 тысячи мАч, дисплей диагональю 6,3” и тройной модуль основной камеры с матрицами на 16, 8 и 5 Mpx. Стоимость новинки составляет 18 тысяч рублей.