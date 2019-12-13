Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены Рапунцель
В эфире, наконец, появился новый участник «Дом-2» Кирилл Кондратьев, которого так сильно ждала Алена Рапунцель. Молодой человек стал подарком для девушки на день рождения. Однако не успел Кондратьев переступить порог телестройки, как ему стало стыдно за поведение Алены.
Известно, что Алена Рапунцель очень сильно ждала, когда Кирилл Кондратьев придет на проект. Она с ним общалась на протяжении долгого времени с помощью переписки. А в свой день рождения отправилась вместе с парнем отмечать праздник. Однако, вернувшись практически под утро, Алена не поторопилась к собственному сыну, а целовалась с Кириллом на общей кухне.
В итоге все происходящее увидела мама Алены Татьяна Владимировна. После чего Кондратьев начал переживать, что его легкомысленное поведение поймут неправильно. Тем не менее, когда он пришел в гости к Алене в ее дом, то мама отметила, что ничего страшного не произошло, ведь у ее дочери был праздник.
Тем не менее, сам Кирилл признался, что повел себя не хорошо, и ему стыдно и за себя, и за Алену.
Известно, что Алена Рапунцель очень сильно ждала, когда Кирилл Кондратьев придет на проект. Она с ним общалась на протяжении долгого времени с помощью переписки. А в свой день рождения отправилась вместе с парнем отмечать праздник. Однако, вернувшись практически под утро, Алена не поторопилась к собственному сыну, а целовалась с Кириллом на общей кухне.
В итоге все происходящее увидела мама Алены Татьяна Владимировна. После чего Кондратьев начал переживать, что его легкомысленное поведение поймут неправильно. Тем не менее, когда он пришел в гости к Алене в ее дом, то мама отметила, что ничего страшного не произошло, ведь у ее дочери был праздник.
Тем не менее, сам Кирилл признался, что повел себя не хорошо, и ему стыдно и за себя, и за Алену.