АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
EUR 70.43 USD 63.23
Курс валют на 13.12.2019

Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены Рапунцель

В эфире, наконец, появился новый участник «Дом-2» Кирилл Кондратьев, которого так сильно ждала Алена Рапунцель. Молодой человек стал подарком для девушки на день рождения. Однако не успел Кондратьев переступить порог телестройки, как ему стало стыдно за поведение Алены.

Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены Рапунцель

Известно, что Алена Рапунцель очень сильно ждала, когда Кирилл Кондратьев придет на проект. Она с ним общалась на протяжении долгого времени с помощью переписки. А в свой день рождения отправилась вместе с парнем отмечать праздник. Однако, вернувшись практически под утро, Алена не поторопилась к собственному сыну, а целовалась с Кириллом на общей кухне.

В итоге все происходящее увидела мама Алены Татьяна Владимировна. После чего Кондратьев начал переживать, что его легкомысленное поведение поймут неправильно. Тем не менее, когда он пришел в гости к Алене в ее дом, то мама отметила, что ничего страшного не произошло, ведь у ее дочери был праздник.


Тем не менее, сам Кирилл признался, что повел себя не хорошо, и ему стыдно и за себя, и за Алену.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез расспросами об отношениях между Украиной и…
Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены…
Эксперты выяснили, что черты личности и характера можно подвергать…
Анна Хилькевич порассуждала об общих и отличительных чертах с мужем Артуром…
Александр Петров ездит исключительно на…
Ученые продемонстрировали «часы продолжительности…
Телеведущая Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках проекта "План…
Анастасия Волочкова в красном платье призналась в любви к ярким…
СМИ в Греции обговаривают пророчество афонского старца о начале Третьей мировой…
Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев переехал от Алены Рапунцель в мужскую…
Ученые: Для похудения необходимо есть продукты с большим содержанием…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева призналась, что следила за Маратом…
Трагедия американской семьи до слез растрогала Дженнифер Энистон в прямом…
Компания Volkswagen представила обновлённый седан…
Эксперты сообщили, что витамин E поможет мозгу не…
В симпатии к звезде "Дом-2" Евгению Ромашову призналась влиятельная женщина за…
Ученые выяснили причину заметной разницы в размерах…
«Превратился в юношу»: Диана Гурцкая показала фото сына в костюме Гарри…
В Новосибирской области ЗРК С-400 отразили условную…
«Все наружу»: Нюшу раскритиковали в Сети из-за слишком откровенного…
Акции Xiaomi достигли рекордной цены после анонса Redmi K30 и других…
Мария Миронова сообщила, что в детстве мечтала родить как можно…
В России пообещали ответить на новые ракеты…
«Плацента росла внутри матки»: Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после…
Пикап Honda Ridgeline оснастили новой…
Екатерина Климова с бывшим мужем Гелой Месхи поддержали дочку на…
Светлана Лобода анонсировала выход своего альбома "SOLD…
Специалисты рассказали об опасности алюминия в…
Пожар повышенной сложности: На Юге Москвы горит…
Эксперты рассказали о популярных предновогодних мошеннических…
Учёные представили новый сценарий развития дополнительных…
Постройневшая Алла Пугачева появилась на встрече с Викторией Ворониной в молодежном…
Ракетный комплекс на базе КамАЗа прошел испытания во…
В лобовом ДТП на трассе под Воронежем погибли 2…
Дана Борисова об Андрее Малахове: "Ты самый порядочный, добрый и интеллигентный человек, с которым я…
Появились новые данные о «Русском…
Жители Калифорнии жалуются на нашествие…
Forbes оценил новейшую дизель-электрическую подлодку…
Андрей Губин возвращается на…
Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ…
Просмотреть все новости