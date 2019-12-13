Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены Рапунцель





Известно, что Алена Рапунцель очень сильно ждала, когда Кирилл Кондратьев придет на проект. Она с ним общалась на протяжении долгого времени с помощью переписки. А в свой день рождения отправилась вместе с парнем отмечать праздник. Однако, вернувшись практически под утро, Алена не поторопилась к собственному сыну, а целовалась с Кириллом на общей кухне.В итоге все происходящее увидела мама Алены Татьяна Владимировна. После чего Кондратьев начал переживать, что его легкомысленное поведение поймут неправильно. Тем не менее, когда он пришел в гости к Алене в ее дом, то мама отметила, что ничего страшного не произошло, ведь у ее дочери был праздник.Тем не менее, сам Кирилл признался, что повел себя не хорошо, и ему стыдно и за себя, и за Алену.