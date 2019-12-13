Телеведущая Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках проекта "План Б"





Проект "План Б" подходит к концу, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов сходили на последние свидания перед финалом. Звезда проекта "Дом-2" в компании Романа Гриценко и Валерия Поповича отправилась на гольф, где в итоге победу одержал соперник экс-участника "Дом-2", а вот Тимур Батрутдинов покатался на яхте вместе с Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой. Примечательно, что Елизавета Аниховская вышла в финал проекта еще до этого, юморист дал ей иммунитет.Ольга Бузова пообщалась с финалистами, сначала эту возможность за победу в поединке получил Валерий Попович, он поговорил с певицей наедине несколько минут. Затем о том же попросил и Роман Гриценко, так как очень расстроился после проигрыша в конкурсе. Затем звезда проекта "Дом-2" рассказала, что сделала самый важный выбор в рамках реалити-шоу "План Б".Свидание Тимура Батрутдинова тем временем прошло не очень удачно. Маргарита Гаврилова призналась, что боится воды, первое время она сторонилась и казалась отстраненной. Но потом юморист и претендентка на победу разобщались, в то же время Олеся Романо сильно обиделась на шоумена, когда он сказал, что "оставил самое вкусное напоследок" в ответ на вопрос Гавриловой о том, почему так долго не приглашал ее на свидание. Дело в том, что Романо пошла на встречу со звездой первой, а теперь, по ее словам, получается, что Батрутдинов ее "поматросил и бросил".