АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
EUR 70.43 USD 63.23
Курс валют на 13.12.2019

Телеведущая Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках проекта "План Б"

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала самый важный выбор в проекте "План Б", определившись с финалистами в рамках шоу. Так, принять важное решение звезде помог разговор с Тимуром Батрутдиновым, который также выбрал финалисток, и с самими претендентами на руку и сердце знаменитости.
Телеведущая Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках проекта "План Б"

Проект "План Б" подходит к концу, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов сходили на последние свидания перед финалом. Звезда проекта "Дом-2" в компании Романа Гриценко и Валерия Поповича отправилась на гольф, где в итоге победу одержал соперник экс-участника "Дом-2", а вот Тимур Батрутдинов покатался на яхте вместе с Олесей Романо и Маргаритой Гавриловой. Примечательно, что Елизавета Аниховская вышла в финал проекта еще до этого, юморист дал ей иммунитет.

Ольга Бузова пообщалась с финалистами, сначала эту возможность за победу в поединке получил Валерий Попович, он поговорил с певицей наедине несколько минут. Затем о том же попросил и Роман Гриценко, так как очень расстроился после проигрыша в конкурсе. Затем звезда проекта "Дом-2" рассказала, что сделала самый важный выбор в рамках реалити-шоу "План Б".

Свидание Тимура Батрутдинова тем временем прошло не очень удачно. Маргарита Гаврилова призналась, что боится воды, первое время она сторонилась и казалась отстраненной. Но потом юморист и претендентка на победу разобщались, в то же время Олеся Романо сильно обиделась на шоумена, когда он сказал, что "оставил самое вкусное напоследок" в ответ на вопрос Гавриловой о том, почему так долго не приглашал ее на свидание. Дело в том, что Романо пошла на встречу со звездой первой, а теперь, по ее словам, получается, что Батрутдинов ее "поматросил и бросил".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ксения Собчак довела Регину Тодоренко до слез расспросами об отношениях между Украиной и…
Участнику "Дом-2" Кириллу Кондратьеву стыдно за поведение Алены…
Эксперты выяснили, что черты личности и характера можно подвергать…
Анна Хилькевич порассуждала об общих и отличительных чертах с мужем Артуром…
Александр Петров ездит исключительно на…
Ученые продемонстрировали «часы продолжительности…
Телеведущая Ольга Бузова сделала свой главный выбор в рамках проекта "План…
Анастасия Волочкова в красном платье призналась в любви к ярким…
СМИ в Греции обговаривают пророчество афонского старца о начале Третьей мировой…
Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев переехал от Алены Рапунцель в мужскую…
Ученые: Для похудения необходимо есть продукты с большим содержанием…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева призналась, что следила за Маратом…
Трагедия американской семьи до слез растрогала Дженнифер Энистон в прямом…
Компания Volkswagen представила обновлённый седан…
Эксперты сообщили, что витамин E поможет мозгу не…
В симпатии к звезде "Дом-2" Евгению Ромашову призналась влиятельная женщина за…
Ученые выяснили причину заметной разницы в размерах…
«Превратился в юношу»: Диана Гурцкая показала фото сына в костюме Гарри…
В Новосибирской области ЗРК С-400 отразили условную…
«Все наружу»: Нюшу раскритиковали в Сети из-за слишком откровенного…
Акции Xiaomi достигли рекордной цены после анонса Redmi K30 и других…
Мария Миронова сообщила, что в детстве мечтала родить как можно…
В России пообещали ответить на новые ракеты…
«Плацента росла внутри матки»: Ким Кардашьян рассказала об осложнениях после…
Пикап Honda Ridgeline оснастили новой…
Екатерина Климова с бывшим мужем Гелой Месхи поддержали дочку на…
Светлана Лобода анонсировала выход своего альбома "SOLD…
Специалисты рассказали об опасности алюминия в…
Пожар повышенной сложности: На Юге Москвы горит…
Эксперты рассказали о популярных предновогодних мошеннических…
Учёные представили новый сценарий развития дополнительных…
Постройневшая Алла Пугачева появилась на встрече с Викторией Ворониной в молодежном…
Ракетный комплекс на базе КамАЗа прошел испытания во…
В лобовом ДТП на трассе под Воронежем погибли 2…
Дана Борисова об Андрее Малахове: "Ты самый порядочный, добрый и интеллигентный человек, с которым я…
Появились новые данные о «Русском…
Жители Калифорнии жалуются на нашествие…
Forbes оценил новейшую дизель-электрическую подлодку…
Андрей Губин возвращается на…
Российские истребители 5 раз за неделю поднимались на перехват у границ…
Просмотреть все новости