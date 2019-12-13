Генетик Джордж Черч создает «генетический Tinder»





Джордж Черч известный всем своими разработками в сфере расшифровки и редактирования геномов. Сейчас он руководитель лаборатории, где изучают генетические факторы старения и способы, благодаря которым можно уничтожить вирусы и болезни, передающиеся по наследству. Во время интервью американскому каналу он признался, что разрабатывает программу, которая сможет избирать пары на основе генетических данных.Программа может после изучения генетического потенциала партнеров подать данные только тех, с кем совместим человек. Ученый считает, что если бы люди пользовались такими разработками, то удалось бы ликвидировать 7000 болезней, передающихся по наследству. Также можно сэкономить 1 трлн долларов на медицинских услугах.Многие эксперты думают, что это приложение напоминает евгенику, и считают, что связь болезней с наследственностью изучена не до конца. Такая программа вообще может отбраковать определенных людей, не отыскав им партнера. По иронии, среди них смог бы быть и Джордж Черч, ведь он страдает дислексией, нарколепсией и синдромом дефицита внимания.