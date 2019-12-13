Анастасия Волочкова в красном платье призналась в любви к ярким краскам
Анастасия Волочкова опубликовала на странице в Instagram фотографию в красном платье в пол. В комментарии к публикации танцовщица призналась в любви к ярким краскам.
Анастасия Волочкова любит демонстрировать своим подписчикам в социальных сетях роскошные наряды и новые образы. Сегодня знаменитая балерина показала фанатам новый снимок, на котором она запечатлена в ярко-красном платье в пол, она смотрит прямо в камеру, рядом с ней стоит ваза с большим букетом роз. Фотография сделана на белом фоне, свой образ танцовщица дополнила перстнем с бирюзовым камнем и ярким макияжем. В комментарии к посту в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова решила признаться, что очень любит яркие краски.
Подписчики начали писать, что известной балерине очень подходит красный цвет. Также они отметили, что ее новый образ весьма элегантный и похвалили стройную фигуру танцовщицы. Многие пользователи Сети сравнили Анастасию Волочкову с "дьяволицей". Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала почти 8 000 лайков.
Анастасия Волочкова любит демонстрировать своим подписчикам в социальных сетях роскошные наряды и новые образы. Сегодня знаменитая балерина показала фанатам новый снимок, на котором она запечатлена в ярко-красном платье в пол, она смотрит прямо в камеру, рядом с ней стоит ваза с большим букетом роз. Фотография сделана на белом фоне, свой образ танцовщица дополнила перстнем с бирюзовым камнем и ярким макияжем. В комментарии к посту в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова решила признаться, что очень любит яркие краски.
Подписчики начали писать, что известной балерине очень подходит красный цвет. Также они отметили, что ее новый образ весьма элегантный и похвалили стройную фигуру танцовщицы. Многие пользователи Сети сравнили Анастасию Волочкову с "дьяволицей". Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала почти 8 000 лайков.