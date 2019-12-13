Анастасия Волочкова в красном платье призналась в любви к ярким краскам





Анастасия Волочкова любит демонстрировать своим подписчикам в социальных сетях роскошные наряды и новые образы. Сегодня знаменитая балерина показала фанатам новый снимок, на котором она запечатлена в ярко-красном платье в пол, она смотрит прямо в камеру, рядом с ней стоит ваза с большим букетом роз. Фотография сделана на белом фоне, свой образ танцовщица дополнила перстнем с бирюзовым камнем и ярким макияжем. В комментарии к посту в социальной сети Instagram Анастасия Волочкова решила признаться, что очень любит яркие краски.Подписчики начали писать, что известной балерине очень подходит красный цвет. Также они отметили, что ее новый образ весьма элегантный и похвалили стройную фигуру танцовщицы. Многие пользователи Сети сравнили Анастасию Волочкову с "дьяволицей". Всего за несколько минут публикация знаменитости набрала почти 8 000 лайков.