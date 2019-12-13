Дима Билан рассказал, как потерял двойню из-за выкидыша у подруги





Как рассказал исполнитель, в прошлом он планировал создать семью с девушкой, которую любил и с которой состоял в отношениях. Ее имени Билан не назвал, однако отметил, что до описываемых им событий общение с ней прерывалось на несколько лет. После новой встречи артист и его возлюбленная все же решили завести детей. Причем, сам певец объясняет это желание изменениями в восприятии жизни после 35 лет. По его утверждению, в нем тогда проснулось желание стать родителем, а рядом была женщина, которая заслуживала доверия. Кроме того, Дима Билан отметил, что его девушка ждала двойню, однако рождению малышей помешал выкидыш. «Я просто сошел сума», - так описывает исполнитель свои ощущения в день, когда он узнал о потере детей.Певец также признался, что он впервые рассказывает об этом истории кому-либо. А вот общаться с несостоявшейся матерью своих детей он впоследствии прекратил, отмечая, что причиной их расставания, вероятнее всего, стало взаимное ощущение вины.