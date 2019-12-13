Участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев переехал от Алены Рапунцель в мужскую спальню





В своем микроблоге в Instagram участник проекта "Дом-2" Кирилл Кондратьев опубликовал снимок из мужской спальни, где находится на данный момент. Стоит отметить, что до этого мужчина практически целыми днями переписывался с Аленой Рапунцель, не скрывал, что она ему нравится, и называл ласковыми словами. Теперь же в своих разговорах участник реалити-шоу намекнул, что отношения с молодой мамочкой оказались практически адом, и он очень рад, что все закончилось.Пока неясно, чем именно Кириллу Кондратьеву не угодила Алена Рапунцель, возможно, ему не понравилось, что после первой встречи звезда вела себя слишком навязчиво и всячески показывала свою влюбленность, но не стоит исключать и варианта, что молодая мамочка послужила для нового избранника так званым "проходным билетом" на проект, после чего он поспешил с ней расстаться.