Эксперты выяснили, что черты личности и характера можно подвергать изменениям





Уже давно известно, что человеку неподвластно изменения своей личности. Черты, которые определяются как невротизм, экстраверсия, открытость опыту, приятность и добросовестность, имеют возможность предсказывать огромный диапазон значимых результатов. Благодаря этому они становятся существенной целью для социальных мер, направленных на усовершенствование благосостояния человечества.Эксперимент, который опубликован в научном журнале American Psychologist, разъясняет, что качества личности довольно обширны, чтобы учитывать ряд социально важных форм поведения на уровнях, превосходящих популярные предикторы. Они способны изменятся, в особенности, если прилагать усилия и проявлять силу воли. Но стоит заметить, что эти черты могут оставаться относительно неизменными, хотя порой и имеют возможность изменяться, но процесс это долгий и трудоёмкий. Изучения продемонстрировали, что сравнительно незначительное число личностных качеств объясняет большинство отличий между людьми. Они могут быть связаны с широким диапазоном существенных результатов в жизни. К примеру, от невротизма можно избавиться.