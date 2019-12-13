Марина Зудину заподозрили в любовных отношениях после смерти Олега Табакова





Марина Зудина, вдова Олега Табакова, никогда не скрывала, что научилась уживаться со своей болью. В марте 2018 года после долгой болезни скончался ее муж Олег Табаков. Актриса очень тяжело перенесла личную утрату. Она признается, что только дети помогли ей пережить горе. Марина Зудина иногда считает собственную жизнь в параллельном мире, она посещает светские мероприятия, всем улыбается, но никогда не сумеет забыть о своей утрате, но с такими чувствами можно научиться жить.Несмотря на слова актрисы, в Сети возникли слухи, что она стала проявлять симпатию к коллеге Андрею Смолякову. Поклонники знаменитости считают, что это всего лишь домыслы, но они надеются, что Марина Зудина еще сможет найти свое счастье. Актриса никак не комментирует слухи, которые касаются личной жизни.