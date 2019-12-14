Дизайнер TATA Motors создал концепт гиперкара Koenigsegg Ghost
Модельный ряд гиперкаров компании Koenigsegg на данный момент представлен лишь двумя моделями – это Regera и Jesko. Однако в компании утверждают, что на данный момент ее инженеры работают над созданием доступного гибридного суперкара. Свое видение будущей новинки в виде концепта представил дизайнер компании ТАТА Motors Риккардо Анджелини.
Концепт был создан дизайнером в рамках его участия в проекте под названием Koenigsegg Sketch Challenge, запущенным компанией немногим ранее для того, чтобы дизайнеры изо всех уголков мира могли принять участие в разработке внешности будущего гиперкара мечты. Следует отметить, что самого Анджелини считают весомой фигурой в мире автомобильного дизайна, поэтому его участие в проекте заинтересовало многих. Свой проект дизайнер основывает на внешности прежних моделей знаменитой скандинавской марки, хотя и называет свой концепт полностью уникальным.
Так, самый заметный элемент этого проекта заключается в узнаваемом дизайне кабины автомобили. В передней части можно увидеть выпуклые колесные арки с тонкими полосками фонарей светодиодной головной оптики. По бокам специалист расположил довольно крупные воздуховоды, которые призваны увеличить прижимную силу. На корме автомобиля расположилось не менее крупных размеров антикрыло, которое визуально объединено с диффузором и задней оптикой.
Концепт был создан дизайнером в рамках его участия в проекте под названием Koenigsegg Sketch Challenge, запущенным компанией немногим ранее для того, чтобы дизайнеры изо всех уголков мира могли принять участие в разработке внешности будущего гиперкара мечты. Следует отметить, что самого Анджелини считают весомой фигурой в мире автомобильного дизайна, поэтому его участие в проекте заинтересовало многих. Свой проект дизайнер основывает на внешности прежних моделей знаменитой скандинавской марки, хотя и называет свой концепт полностью уникальным.
Так, самый заметный элемент этого проекта заключается в узнаваемом дизайне кабины автомобили. В передней части можно увидеть выпуклые колесные арки с тонкими полосками фонарей светодиодной головной оптики. По бокам специалист расположил довольно крупные воздуховоды, которые призваны увеличить прижимную силу. На корме автомобиля расположилось не менее крупных размеров антикрыло, которое визуально объединено с диффузором и задней оптикой.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:08