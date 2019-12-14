АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пенные огнетушители оказались опасны для человеческого…
EUR 69.86 USD 62.55
Курс валют на 14.12.2019

Дизайнер TATA Motors создал концепт гиперкара Koenigsegg Ghost

Модельный ряд гиперкаров компании Koenigsegg на данный момент представлен лишь двумя моделями – это Regera и Jesko. Однако в компании утверждают, что на данный момент ее инженеры работают над созданием доступного гибридного суперкара. Свое видение будущей новинки в виде концепта представил дизайнер компании ТАТА Motors Риккардо Анджелини.
Дизайнер TATA Motors создал концепт гиперкара Koenigsegg Ghost

Концепт был создан дизайнером в рамках его участия в проекте под названием Koenigsegg Sketch Challenge, запущенным компанией немногим ранее для того, чтобы дизайнеры изо всех уголков мира могли принять участие в разработке внешности будущего гиперкара мечты. Следует отметить, что самого Анджелини считают весомой фигурой в мире автомобильного дизайна, поэтому его участие в проекте заинтересовало многих. Свой проект дизайнер основывает на внешности прежних моделей знаменитой скандинавской марки, хотя и называет свой концепт полностью уникальным.

Так, самый заметный элемент этого проекта заключается в узнаваемом дизайне кабины автомобили. В передней части можно увидеть выпуклые колесные арки с тонкими полосками фонарей светодиодной головной оптики. По бокам специалист расположил довольно крупные воздуховоды, которые призваны увеличить прижимную силу. На корме автомобиля расположилось не менее крупных размеров антикрыло, которое визуально объединено с диффузором и задней оптикой.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 03:08

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дизайнер TATA Motors создал концепт гиперкара Koenigsegg…
Брэд Питт не общается со своим сыном…
Специалисты рассказали, что недоваренное мясо может способствовать заражению…
Сценаристы «Игры престолов» намерены экранизировать графический роман…
Logitech представила 4К веб-камеру для монитора Apple Pro Display…
Ольга Кабо под снимком из стильной фотосессии рассказала об эмоциях от предновогодней…
Дженнифер Лопес "зажгла" на сцене в компании 74-летней…
В Китае разработали новый метод против рака…
Актриса Светлана Иванова сообщила о закрытии сериала «Тест на…
Заправку американского корабля-невидимки гигантским авианосцем показали на…
Врачи рассказали, как избежать набора веса после новогодних…
Jeep выпустит мини-внедорожник в 2022…
Ученые определили вес Млечного…
Microsoft показала новый логотип…
Раздевшийся до трусов Алексей Ягудин устроил заплыв в холодной…
Гибридный спорткар BMW i8 достиг 20-тысячного…
«Я показываю ей Бонифация»: Полина Гагарина не дает дочери смотреть «Машу и…
Учёные разработали ловушку для мух цеце, основанную на «любимом» цвете…
Бывший муж актрисы Татьяны Догилевой Михаил Мишин может тайно жениться на молодой…
Стартовали российские продажи нового поколения BMW…
«В микрофон вякнул – и ты певец»: Стас Садальский посетовал на засилье…
Визажисты раскритиковали макияж Ольги Бузовой на проекте…
Эксперты рассказали о методах борьбы с ночными судорогами в…
Ксения Бородина и Виктория Боня ответили на скандальный выпад Алены…
Ирина Шейк приобрела квартиру в…
Xiaomi готовит к выпуску новые беспроводные…
Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Берите мышку от компа и голосуйте за…
Собака звезды "Дом-2" Марины Африкантовой разгуливает в платье…
Египетские военные показали на видео советско-американскую подлодку…
Эксперты определили, что строго запрещено делать в пятницу…
Ученые создали вакцину от…
Актриса сериала «Деффчонки» Полина Максимова познакомила Егора Корешкова со своими…
NASA показало гибель Земли на минутном…
В небе над Челябинском сняли завораживающий солнечный…
Марго Робби рассказала о привычке, которая раздражает ее…
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь сфотографировалась с кошкой в…
Гипнотизер рассказал о причинах опасности пятницы…
«Love is…»: Татьяна Навка опубликовала трогательное фото с Петром…
Haval предлагает скидки на топовую комплектацию кроссовера…
Участник "Дом-2" Кирилл Кондратьев рассказал, что его затравливают в социальных…
Просмотреть все новости