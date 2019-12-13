СМИ в Греции обговаривают пророчество афонского старца о начале Третьей мировой войны





В1973 году Иоаннис Мораитис стал предстоятелем обители Филофей. Он отрекся от своего мирского имени и обрел духовное имя - Ефрем Филофейский. Позже священнослужитель переехал в США. В этой стране он основывал православные монастыри. 8 декабря текущего года он умер. Греческим СМИ стало известно, что игумен имел дар пророчества, и многие его предсказания стали действительностью. Наибольшее внимание и интерес журналисты уделили словам священнослужителя о начале нового всемирного вооруженного противостояния.Много лет назад молодой курсант Николай посетил Афон и встретился со священнослужителем. Ефрем Филофейский очень удивил молодого человека своим предсказанием. Он поведал, что через много лет, когда добьется наивысшего ранга по службе, Николай уйдет в монастырь, и станет отцом Николаем. В момент, когда тот взойдет на Святую Гору и ножницы дотронутся до его головы, начнется мировая война.Греческие СМИ выяснили, что Николай дослужился до офицера. Он недавно оставил все имущество родственникам и последовал на Афон с целью принятия монашеского сана. Журналисты полагают, что в ближайшем времени пророчества афонского старца станут сбываться.