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СМИ в Греции обговаривают пророчество афонского старца о начале Третьей мировой войны

СМИ в Греции обговаривают пророчество афонского старца Ефрема Филофейского. Он предрекал начало Третьей мировой войны после принятия монашеского сана одним будущим летчиком.

В1973 году Иоаннис Мораитис стал предстоятелем обители Филофей. Он отрекся от своего мирского имени и обрел духовное имя - Ефрем Филофейский. Позже священнослужитель переехал в США. В этой стране он основывал православные монастыри. 8 декабря текущего года он умер. Греческим СМИ стало известно, что игумен имел дар пророчества, и многие его предсказания стали действительностью. Наибольшее внимание и интерес журналисты уделили словам священнослужителя о начале нового всемирного вооруженного противостояния.

Много лет назад молодой курсант Николай посетил Афон и встретился со священнослужителем. Ефрем Филофейский очень удивил молодого человека своим предсказанием. Он поведал, что через много лет, когда добьется наивысшего ранга по службе, Николай уйдет в монастырь, и станет отцом Николаем. В момент, когда тот взойдет на Святую Гору и ножницы дотронутся до его головы, начнется мировая война.

Греческие СМИ выяснили, что Николай дослужился до офицера. Он недавно оставил все имущество родственникам и последовал на Афон с целью принятия монашеского сана. Журналисты полагают, что в ближайшем времени пророчества афонского старца станут сбываться.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:20

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