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Брэд Питт не общается со своим сыном Мэддоксом

По сообщениям инсайдеров, Брэд Питт не общается с 18-летним Мэддоксом. Также стало известно, что голливудский актер не планирует встречаться со своим приемным сыном на Рождество.

Вот уже практически 3 года Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут договориться о совместной опеке над своими детьми Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло Нувель, Вивьен и Ноксом. Как сообщают западные СМИ, актриса не хочет, чтобы ее бывший возлюбленный принимал участие в воспитании их отпрысков. При этом Брэд Питт часто встречается с детьми и даже забирает их к себе домой, чтобы провести время вместе. При этом известно, что Анджелина Джоли не разрешила актеру забрать Шайло Нувель на рождественские праздники.
Брэд Питт не общается со своим сыном Мэддоксом

Также недавно инсайдеры сообщили, что Брэд Питт не общается с 18-летним сыном Мэддоксом и не планирует провести с ним праздники. На данный момент парень учится в Южной Корее, он изучает химию в одном из престижных университетов. При этом его отец не принимает никакого участия в его воспитании.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:07

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