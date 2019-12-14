Брэд Питт не общается со своим сыном Мэддоксом





Вот уже практически 3 года Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут договориться о совместной опеке над своими детьми Мэддоксом, Паксом, Захарой, Шайло Нувель, Вивьен и Ноксом. Как сообщают западные СМИ, актриса не хочет, чтобы ее бывший возлюбленный принимал участие в воспитании их отпрысков. При этом Брэд Питт часто встречается с детьми и даже забирает их к себе домой, чтобы провести время вместе. При этом известно, что Анджелина Джоли не разрешила актеру забрать Шайло Нувель на рождественские праздники.Также недавно инсайдеры сообщили, что Брэд Питт не общается с 18-летним сыном Мэддоксом и не планирует провести с ним праздники. На данный момент парень учится в Южной Корее, он изучает химию в одном из престижных университетов. При этом его отец не принимает никакого участия в его воспитании.