Оксана Самойлова раскрыла правду о браке с Джиганом в день годовщины свадьбы





Отношения Оксаны Самойловой с рэпером Джиганом продолжаются уже 10 лет. Они сейчас ожидают появления четвертого ребенка, а вместе пережили много радостей и печалей. В своем Instagram-аккаунте она поделилась своими мыслями семейного счастья и рассказала, что с супругом празднуют 7 лет бракосочетания.Оксана Самойлова призналась, что для счастья людям нужно чувствовать себя счастливыми и делать такими друг друга. Если есть желание находиться рядом всегда, то действует только этот секрет сохранения отношений. В семье должны быть созданы такие условия, чтобы всем хотелось возвращаться домой. Знаменитость написала, что если в браке муж и жена друг друга нервируют, то на подсознательном уровне должна быть аффирмация, что все неприятности чепуха.Семья – это счастье в жизни Оксаны Самойловой и Жигана. У них есть дочки Ариела, Лея и Майя. Скоро у супругов появится на свет четвертый ребенок, пол которого они не сообщают. Артист признается, что всегда мечтал иметь сына.