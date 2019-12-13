Перечислены лучшие фильмы для семейного просмотра под Новый год





Одной из таких картин является «Здравствуй, папа, Новый год! 2». Герои фильма сталкиваются с собственными отцами (одного из них сыграл Мэл Гибсон), которые намерены испортить Рождество всей семье. В основном критики и зрители тепло приняли изобилующую шутками ленту, но, учитывая, что это сиквел, стоит обратить внимание и на первую часть новогодней комедии.Вторым фильмом является уже культовая картина «Один дома», прославившая молодого актера Макколея Калкина. В центре сюжета находится маленький мальчик Кевин Маккалистер, которого родители из-за спешки оставили дома в Рождество. В это же время грабители решили проникнуть в дом семейства, но сын Маккалистеров самостоятельно дает отпор незадачливым ворам, установив по всему периметру жилища изощренные ловушки. Сиквел картины «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке», где одну из ролей сыграл нынешний президент США Дональд Трамп, не уступает оригинальной ленте.Комедия «Подарок на рождество» порадует не только любителей рождественских фильмов, но и актера Арнольда Шварценеггера, исполнившего в ней главную роль. Ему настолько понравился сценарий картины, что он даже отказался от гонорара, согласившись получить проценты от кассовых сборов.Среди отечественных лент отметились комедия Эльдара Рязанова «Ирония Судьбы, или С легким паром!» и классика кинематографа, снятая по мотивам одноименного произведения Николая Гоголя, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Если сюжет первой ленты о прилетевшем по ошибке в Ленинград Жене Лукашине известен всем, то события второго фильма разворачиваются в украинском хуторе, где кузнец Вакула, чтобы угодить возлюбленной, заключает сделку с чертом.