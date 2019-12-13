В симпатии к звезде "Дом-2" Евгению Ромашову призналась влиятельная женщина за периметром
Звезда «Дом-2» Евгений Ромашов набирает популярность не только среди участниц проекта, но и у тех, кто находится за его периметром. Так, в программу «Бородина против Бузовой» пришла состоятельная женщина, которая заявила, что готова взять Евгения жить к себе и будет ни в чем не отказывать молодому человеку.
Евгений Ромашов становится все более привлекательным для женского пола. Ранее свою симпатию по отношению к нему выразили Яна Захарова и Клавдия Безверхова. Теперь же и вовсе некая Ольга посетила эфир одной из программ «Бородина против Бузовой» и заявила, что души не чает в Ромашове и готова его принять к себе в любой момент. Она заверила, что сделает все, чтобы он продвигался вверх по карьерной лестнице и развивался, как музыкант.
Большинство уверены, что Юлия Белая не достойна Евгения Ромашова. Подчеркивают и тот факт, что Белая категорично высказывается против творческих способностей Ромашова, а поэтому и запрещает ему заниматься музыкой.
Однако ведущие предложили для начала найти нового парня Юле, а уже потом рассматривать кандидатуру Евгения Ромашова в качестве парня другим девушкам.
Евгений Ромашов становится все более привлекательным для женского пола. Ранее свою симпатию по отношению к нему выразили Яна Захарова и Клавдия Безверхова. Теперь же и вовсе некая Ольга посетила эфир одной из программ «Бородина против Бузовой» и заявила, что души не чает в Ромашове и готова его принять к себе в любой момент. Она заверила, что сделает все, чтобы он продвигался вверх по карьерной лестнице и развивался, как музыкант.
Большинство уверены, что Юлия Белая не достойна Евгения Ромашова. Подчеркивают и тот факт, что Белая категорично высказывается против творческих способностей Ромашова, а поэтому и запрещает ему заниматься музыкой.
Однако ведущие предложили для начала найти нового парня Юле, а уже потом рассматривать кандидатуру Евгения Ромашова в качестве парня другим девушкам.