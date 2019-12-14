Специалисты рассказали, что недоваренное мясо может способствовать заражению токсоплазмой





Токсоплазма - это бактерия, вызывающая нагноение в сетчатке глаза. Это заболевание зачастую можно обнаружить у детей, людей пожилого возраста и у тех, чьи заболевания влияют на систему иммунитета. Эксперты Flinders покупали мясо в магазине три раза в неделю в течение шести месяцев и проверяли его на наличие токсоплазмы с помощью ДНК-теста. Вакцины, которая защищает от заражения, ещё не изобрели. Антибиотики также не смогут помочь в избавлении от бактерии, потому человеку приходится переносить болезнь один раз и на всю жизнь.Профессор Смит рассказал, что токсоплазму в мясе можно убить, если проварить мясо до температуры 66º C внутри или заморозить, прежде чем использовать. Не секрет, что кошки являются переносчиками токсоплазмы. Поэтому после очищения кошачьих туалетов, необходимо хорошо вымыть руки. Коллектив учёных на данный момент намеревается обследовать и прочие виды мяса на токсоплазму, в особенности красное, которое зачастую используется в еду.