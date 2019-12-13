Александр Петров ездит исключительно на Audi
Александр Петров является рекламным лицом немецкой автомобильной компании Audi. Поэтому российский актер ездит исключительно на этой марке машин.
Как стало известно, самым дорогим автомобилем Audi в гараже Александра Петрова является седан A8 класса люкс, стоимость которого составляет около 7 000 000 рулей. Технические характеристики данной машины схожи с Audi Q7. Данный автомобиль укомплектован трехлитровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил, разгоняется он до 255 километров в час. Также у актера имеется Audi A7, стоимостью 5 000 000 рублей. Автомобиль оснащен семиступенчатой коробкой передач, берет разгон до 250 километров в час, его мощность составляет 340 лошадиных сил.
Также у Александра Петрова есть кроссовер Audi Q7, цена которого не превышает 4 500 000 рублей. Под капотом данного автомобиля немецкого производителя расположен двигатель объемом 3 литра, мощность которого составляет 330 лошадиных сил. Разогнаться машина может до 100 километров всего за 6 секунд, для кроссовера это весьма хороший показатель.
Как стало известно, самым дорогим автомобилем Audi в гараже Александра Петрова является седан A8 класса люкс, стоимость которого составляет около 7 000 000 рулей. Технические характеристики данной машины схожи с Audi Q7. Данный автомобиль укомплектован трехлитровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил, разгоняется он до 255 километров в час. Также у актера имеется Audi A7, стоимостью 5 000 000 рублей. Автомобиль оснащен семиступенчатой коробкой передач, берет разгон до 250 километров в час, его мощность составляет 340 лошадиных сил.
Также у Александра Петрова есть кроссовер Audi Q7, цена которого не превышает 4 500 000 рублей. Под капотом данного автомобиля немецкого производителя расположен двигатель объемом 3 литра, мощность которого составляет 330 лошадиных сил. Разогнаться машина может до 100 километров всего за 6 секунд, для кроссовера это весьма хороший показатель.