Александр Петров ездит исключительно на Audi





Как стало известно, самым дорогим автомобилем Audi в гараже Александра Петрова является седан A8 класса люкс, стоимость которого составляет около 7 000 000 рулей. Технические характеристики данной машины схожи с Audi Q7. Данный автомобиль укомплектован трехлитровым двигателем мощностью 340 лошадиных сил, разгоняется он до 255 километров в час. Также у актера имеется Audi A7, стоимостью 5 000 000 рублей. Автомобиль оснащен семиступенчатой коробкой передач, берет разгон до 250 километров в час, его мощность составляет 340 лошадиных сил.Также у Александра Петрова есть кроссовер Audi Q7, цена которого не превышает 4 500 000 рублей. Под капотом данного автомобиля немецкого производителя расположен двигатель объемом 3 литра, мощность которого составляет 330 лошадиных сил. Разогнаться машина может до 100 километров всего за 6 секунд, для кроссовера это весьма хороший показатель.