Сценаристы «Игры престолов» намерены экранизировать графический роман «Лавкрафт»
Сценаристы «Игры престолов» Бениофф и Уайсс намерены в скором времени экранизировать графический роман «Лавкрафт», рассказывающий о жизни известного писателя жанра ужасов. Детали нового проекта пока держатся в секрете, однако осведомлённые источники заявляют, что в планах воплотить различных чудовищ из миров Говарда Лавкрафта.
Интерес к работам писателя в Голливуде проявляют не впервые. Некоторое время существовали планы адаптации проекта «Хребты безумия» по инициативе Universal. В итоге проект отложили ввиду проблем финансирования, однако желание оценить экранизацию трудов Лавкрафта сохранилось у многих кинодеятелей.
После окончания «Игры престолов» сценаристы подписали контракт с порталом Netflix, однако продюсеры уверены в реальности реализации всех запланированных проектов. Пока неизвестно, будет ли воплощение картины Лавкрафта проходить под полным контролем Бениоффа и Уайсса. Даты появления на экранах пока также не называются.
Интерес к работам писателя в Голливуде проявляют не впервые. Некоторое время существовали планы адаптации проекта «Хребты безумия» по инициативе Universal. В итоге проект отложили ввиду проблем финансирования, однако желание оценить экранизацию трудов Лавкрафта сохранилось у многих кинодеятелей.
После окончания «Игры престолов» сценаристы подписали контракт с порталом Netflix, однако продюсеры уверены в реальности реализации всех запланированных проектов. Пока неизвестно, будет ли воплощение картины Лавкрафта проходить под полным контролем Бениоффа и Уайсса. Даты появления на экранах пока также не называются.