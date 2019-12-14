Сценаристы «Игры престолов» намерены экранизировать графический роман «Лавкрафт»





Интерес к работам писателя в Голливуде проявляют не впервые. Некоторое время существовали планы адаптации проекта «Хребты безумия» по инициативе Universal. В итоге проект отложили ввиду проблем финансирования, однако желание оценить экранизацию трудов Лавкрафта сохранилось у многих кинодеятелей.После окончания «Игры престолов» сценаристы подписали контракт с порталом Netflix, однако продюсеры уверены в реальности реализации всех запланированных проектов. Пока неизвестно, будет ли воплощение картины Лавкрафта проходить под полным контролем Бениоффа и Уайсса. Даты появления на экранах пока также не называются.