Ученые: Для похудения необходимо есть продукты с большим содержанием калия





В эксперименте ученых участвовали 68 человек, средний возраст которых составлял 51 год. Они несколько лет следовали определенной программе питания, которая подразумевала низкокалорийную диету с большим содержанием белка. Участники программы, которые увеличили в рационе количество калия на 25%, смогли снизить индекс массы тела на уровень выше среднего. Добровольцы, которые употребляли калия с пищей только на 3% больше, добились снижения такого индекса на уровень ниже среднего.По мнению ученых, калий является важным макроминералом, который имеет огромную значимость в синтезе белка и гликогена в организме, а также в поддержании баланса воды и рН. Наибольшее количество калия содержится в овощах и фруктах, таких как бананы, авокадо, грейпфруты, огурцы, тыква, чернослив, листовая зелень, а также в бобовых, орехах и грибах. Поэтому наиболее простым способом добиться повышения содержания калия в организме, по словам экспертов, является увеличение употребления в рационе этих продуктов.