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Logitech представила 4К веб-камеру для монитора Apple Pro Display XDR

Компания Logitech объявила о скором выпуске новой веб-камеры под названием 4K Pro Magnetic Webcam. Сообщается, что данное устройство было разработано для использования с недавно представленным монитором от компании Apple - Pro Display XDR.
Logitech представила 4К веб-камеру для монитора Apple Pro Display XDR

Новая камера от компании Logitech фиксируется на верхнем торце монитора с помощью удобного магнитного крепления, а ее подключение к устройствам реализовано через разъем USB-С. Главная же особенность новинки заключается в способности вести съемку в разрешении 4К с заявленной частотой 30 кадров в секунду, а также записывать видео в классическом разрешении 1080р с частотой 60 кадров в секунду. Встроенная система Rightlight 3 с поддержкой HDR обеспечит камере прекрасную передачу изображения в самых разных условиях освещенности. Наконец, продуманная инженерами подставка позволяет с легкостью изменить угол наклона камеры для охвата необходимой зоны.

Сообщается, что пользователи могут заказать 4K Pro Magnetic Webcam уже сейчас. Ориентировочная стоимость устройства составляет 200 долларов США, в то время как монитор, для которого оно предназначено, корпорация Apple продает за 5000 долларов.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:04

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