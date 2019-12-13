Трагедия американской семьи до слез растрогала Дженнифер Энистон в прямом эфире
Голливудская актриса Дженнифер Энистон расплакалась в прямом эфире развлекательной телепередачи «Эллен: Шоу Эллен ДеДженерес». Звезду из популярного сериала «Друзья» до слез растрогала история одной американской семьи.
Гостем передачи Эллен ДеДженерес стал отец семейства, в одиночку воспитывающий своих дочерей. Когда близнецы были в младенческом возрасте, их мама умерла от рака. С тех пор он все свое свободное время старался уделять дочерям.
Дженнифер Энистон так сильно растрогала эта история, что она не смогла сдержать слез и решила оказать семье помощь. Поскольку выпуск был посвящен Рождеству и благотворительности, она помогла украсить их жилище и придомовую территорию. Кроме того, в то время, пока семья добиралась до студии, внутри их дома мастера поставили елку и привезли множество рождественских подарков.
Гостем передачи Эллен ДеДженерес стал отец семейства, в одиночку воспитывающий своих дочерей. Когда близнецы были в младенческом возрасте, их мама умерла от рака. С тех пор он все свое свободное время старался уделять дочерям.
Дженнифер Энистон так сильно растрогала эта история, что она не смогла сдержать слез и решила оказать семье помощь. Поскольку выпуск был посвящен Рождеству и благотворительности, она помогла украсить их жилище и придомовую территорию. Кроме того, в то время, пока семья добиралась до студии, внутри их дома мастера поставили елку и привезли множество рождественских подарков.